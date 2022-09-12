Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Американская актриса Вайнона Райдер («Очень странные дела») присоединится к актёрскому составу фильма «Дом с привидениями» режиссёра Джастина Симиена. Об этом пишет портал Screen Rant.

Вайнона Райдер Karon Liu

По данным источника, в предстоящей ленте актриса сыграет одного из призраков особняка. Ранее актёрский состав «Дома с привидениями» пополнили Розарио Доусон, Оуэн Уилсон, Дэнни ДеВито, Лакит Стэнфилд, Тиффани Хэддиш и другие.

Напомним, премьера «Дома с привидениями» намечена на 10 марта 2023 года. Картина станет киноадаптацией одноименного аттракциона в Диснейленде, который впервые был экранизирован в 2003 году.

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