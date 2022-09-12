Ханты-Мансийск, 12 сентября, 2022, 22:33 — ИА Регнум. В Югре в единый день голосования избрали 13 глав городских и сельских поселений. Об этом сообщает региональный избирком.

Все на выборы!

Почти все избранные главы поселений — представители «Единой России». В сельском поселении Полноват главой стал Михаил Смердев; в сельском поселении Сорум — Марина Большанская, в сельском поселении Леуши — Павел Злыгостев; в сельском поселении Каркатеевы — Альберт Архипов; в сельском поселении Сентябрьский - Андрей Светлаков; в городском поселении Пионерский - Венера Зубчик; в городском поселении Барсово - Вячеслав Поздняков; в городском поселении Белый Яр - Валерий Лупырь; в городском поселении Фёдоровский - Николай Рудышин; в сельском поселении Луговской - Дмитрий Шапарин; в сельском поселении Сибирский - Николай Сивков, в сельском поселении Согом - Григорий Полуянов. И только в сельском поселении Цингалы победу одержал представитель ЛДПР Алексей Козлов.

Уточнены и данные по явке избирателей в единый день голосования, которая составила 27,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, единый день голосования состоялся в Югре 11 сентября 2022 года.