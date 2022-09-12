Лейпциг, Германия, , 22:29 — REGNUM Авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков 6-го тура немецкой Бундеслиги 2022/23. Самым ценным игроком с оценкой 8.9 признан 21-летний атакующий полузащитник «Ред Булл Лейпцига» и сборной Венгрии Доминик Шобослаи.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

В матче с дортмундской «Боруссией» (3:0) Доминик Шобослаи отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и тремя удачными отборами. Точность передач венгра составила 79%.

Помимо Шобослаи, в символическую сборную включены Рафал Гикевич («Аугсбург» 8.9), Альфонсо Дэвис («Бавария» 8.0), Максанс Лакруа («Вольфсбург» 7.9), Вилли Орбан («Ред Булл Лейпциг» 8.9), Нуссаир Мазрауи («Бавария» 8.0), Доминик Дрекслер («Шальке-04» 7.6), Джамал Мусиала («Бавария» 8.0), Кристофер Триммель («Унион» 7.7), Тимо Вернер («Ред Булл Лейпциг» 7.7) и Жоржиньо Рюттер («Хоффенхайм» 8.6).