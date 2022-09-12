Париж, 12 сентября, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что большинство поставок зерновых с территории бывшей УССР, которые были обеспечены при участии Евросоюза, предназначены для наиболее нуждающихся и бедных стран. Об этом Макрон заявил сегодня, 12 сентября, на пресс-конференции перед началом встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Мы обсудим мировой продовольственный кризис, <…> и европейские усилия в этом контексте, в частности маршруты солидарности, которые позволяют вывозить все больше зерновых с [территории бывшей УССР] по суше и речным транспортом для наиболее нуждающихся стран», — сказал Макрон.

Также он выразил мнение, что те сухопутные маршруты, которые были организованы евросоюзными странами, сейчас позволяют вывезти с территории бывшей УССР больше зерновых, чем по морским путям. Но тем не менее Макрон выступает и развитие морских путей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что, на самом деле, большая часть зерновых, вывезенных с территории бывшей УССР, попала вовсе не в голодающие бедные страны. а в богатые страны Запада, которые заботятся прежде всего о себе.