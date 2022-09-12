Мадрид, 12 сентября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Главный тренер мадридского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 высказался о «Байере-04» из Леверкузена.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

«Я очень уважаю немецкие команды. Они играют с головой, это крутые команды, которые не дают спуску в защите до самых последних минут. В конце концов, они всегда соревнуются очень хорошо, и завтра «Байер» из Леверкузена сделает то же самое, что и всегда, команды мы встречались с ними в прошлый раз», — цитирует Симеоне пресс-служба «матрасников».

Матч «Атлетико» и «Байера-04» состоится во вторник, 13 сентября. Встреча пройдет в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.