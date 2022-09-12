Турин, Италия, , 22:21 — REGNUM Главный тренер итальянского футбольного клуба «Торино» Иван Юрич восстановился от обострившейся пневмонии и провел тренировку с командой. Об этом 12 сентября сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Торино» и «Сассуоло» Toro.it

Хорватский специалист пропустил два последних матча «Торино» — с «Лечче» (1:0) и миланским «Интером» (0:1). На тренерской должности Юрича подменял его ассистент Маттео Пара.

После шести сыгранных матчей «Торино» с тремя победами, двумя поражениями и десятью набранными очками занимает девятое место в турнирной таблице Серии А 2022/23. В матче седьмого тура чемпионата туринский клуб встретится с «Сассуоло».