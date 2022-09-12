Лондон, 12 сентября, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Гимн Лиги чемпионов УЕФА не прозвучит перед матчами 2-го тура групповой стадии в Великобритании на этой неделе из-за смерти королевы Елизаветы II. Об этом 12 сентября сообщает журналист The Telegraph Бен Рэмсби.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Таким образом, гимн еврокубка не прозвучит на матчах «Ливерпуль» — «Аякс» (13 сентября), «Челси» — «Ред Булл Зайльцбург», «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Дортмунд) и «Ренджерс» (Глазго) — «Наполи» (14 сентября).

Ранее сообщалось, что все матчи седьмого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 были перенесены из-за смерти королевы Великобритании.