Лондон, , 22:13 — REGNUM 33-летний бразильский и испанский нападающий Диего Коста подписал с «Вулверхэмптоном» однолетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2022/23. Об этом 12 сентября сообщается на официальном сайте английского клуба.

Диего Коста Carlos Delgado

В прошлом сезоне Диего Коста, выступая за «Коринтианс», принял участие в 19 матчах за бразильский клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами, одной результативной передачей и получил три желтые карточки.

Ранее Диего Коста также выступал за «Брагу», мадридское «Атлетико», «Реал Вальядолид», «Райо Вальекано» и лондонский «Челси».