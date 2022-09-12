Ливерпуль, Великобритания, 12 сентября, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 примет амстердамский «Аякс». Матч пройдет 12 сентября в Ливерпуле (Великобритания) на стадионе «Энфилд».

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

В матче первого тура «Ливерпуль» крупно уступил итальянскому клубу «Наполи» со счетом 1:4. Единственный гол «мерсисайдцев» на 49-й минуте встречи забил 25-летний атакующий полузащитник сборной Колумбии Луис Диас после передачи Эндрю Робертсона.

В последний раз «Аякс» и «Ливерпуль» играли между собой 1 декабря 2020 года в матче 5-го тура Лиги чемпионов. Тот матч завершился минимальной победой подопечных Юргена Клоппа со счетом 1:0.