Мюнхен, Германия, , 22:06 — REGNUM 12 сентября в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» в центральном матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 сыграет с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

На матч назначена нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.

В последний раз «Бавария» и «Барселона» играли между собой 8 декабря 2021 года в матче заключительного 6-го тура группового этапа ЛЧ. Тот матч завершился крупной победой мюнхенского клуба со счетом 3:0, а забитыми мячами отметились Томас Мюллер (34’ Роберт Левандовски), Лерой Сане (43’ Кингсли Коман) и Джамал Мусиала (62’ Альфонсо Дэвис).

На данный момент «Бавария» с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице группы C. «Барселона» с тем же количеством очков располагается позицией выше из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.