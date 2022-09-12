Хельсинки, 12 сентября, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Законных оснований для полного запрета на выдачу российским гражданам виз финские власти не нашли, заявил 12 сентября возглавляющий консульский департамент МИД республики Юсси Таннер, сообщает Iltalehti.

(сс) Timo Newton-Syms Хельсинки, Финляндия

Он пояснил, что у Хельсинки «нет законных оснований» для полной приостановки выдачи виз или для прекращения действия всех туристических виз для граждан России.

Остаётся выполнять решение ЕС об отмене упрощённого режима получения российскими гражданами шенгенских виз, отмечает финн. Теперь сборы составят €80 (ранее — €35), срок оформления Финляндия увеличила до 15 дней (с десяти).

Таннер подчеркнул, что у граждан России теперь нет никаких преимуществ перед гражданами других стран, «например Узбекистана или Монголии», в получении виз. «Политика гибкости» теперь действовать не будет для российских граждан.

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Напомним, Финляндия была одним из инициаторов усложнения режима получения шенгенских виз гражданами России. В этом же направлении звучали предложения из Восточной Европы: предлагалось совсем запретить российским гражданам приезжать в ЕС.