Таллин, , 22:02 — REGNUM В Эстонию прибыл военный контингент из Дании с танками Leopard германского производства. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщила эстонская государственная телерадиовещательная компанияERR.

Немецкий танк Leopard 1. 1983 год CMSGT Don Sutherland, USAF

Сообщается, что датский воинский контингент прибыл в рамках ротации военных сил НАТО в Прибалтике. Новый датский контингент сформирован на базе 2-го эскадрона 1-го батальона Ютландского драгунского полка.

В составе контингента есть танки Leopard 2A7, службы тыла и логистики. Отмечается, что подобная тяжелая военная техника переброшена в Эстонию впервые.

Датчане разместились в военном городе в городе Тапа. Этот контингент войдет в составе боевой группы НАТО при 1-й пехотной бригаде Сил обороны Эстонии.

Известно, что в скором времени в Эстонию прибудут ротационные военные подразделения из Франции и Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный блок НАТО использует Прибалтику как передовой военный плацдарм для сдерживания России. После возвращения Крыма в состав России и, особенно, после начала российской спецоперации на территории бывшей УССР, НАТО занимается милитаризацией Прибалтики.