В Эстонию прибыли датские военные подразделения с танками Leopard
Таллин, 12 сентября, 2022, 22:02 — ИА Регнум. В Эстонию прибыл военный контингент из Дании с танками Leopard германского производства. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщила эстонская государственная телерадиовещательная компания ERR.
Сообщается, что датский воинский контингент прибыл в рамках ротации военных сил НАТО в Прибалтике. Новый датский контингент сформирован на базе 2-го эскадрона 1-го батальона Ютландского драгунского полка.
В составе контингента есть танки Leopard 2A7, службы тыла и логистики. Отмечается, что подобная тяжелая военная техника переброшена в Эстонию впервые.
Датчане разместились в городе Тапа. Этот контингент войдет в состав боевой группы НАТО при 1-й пехотной бригаде Сил обороны Эстонии.
Известно, что в скором времени в Эстонию прибудут ротационные военные подразделения из Франции и Великобритании.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный блок НАТО использует Прибалтику как передовой военный плацдарм для сдерживания России. После возвращения Крыма в состав России, и особенно после начала российской спецоперации на территории бывшей УССР, НАТО занимается милитаризацией Прибалтики.