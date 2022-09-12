Таллин, 12 сентября, 2022, 22:02 — ИА Регнум. В Эстонию прибыл военный контингент из Дании с танками Leopard германского производства. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщила эстонская государственная телерадиовещательная компания ERR.

CMSGT Don Sutherland, USAF Немецкий танк Leopard 1. 1983 год

Сообщается, что датский воинский контингент прибыл в рамках ротации военных сил НАТО в Прибалтике. Новый датский контингент сформирован на базе 2-го эскадрона 1-го батальона Ютландского драгунского полка.

В составе контингента есть танки Leopard 2A7, службы тыла и логистики. Отмечается, что подобная тяжелая военная техника переброшена в Эстонию впервые.

Датчане разместились в городе Тапа. Этот контингент войдет в состав боевой группы НАТО при 1-й пехотной бригаде Сил обороны Эстонии.

Известно, что в скором времени в Эстонию прибудут ротационные военные подразделения из Франции и Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный блок НАТО использует Прибалтику как передовой военный плацдарм для сдерживания России. После возвращения Крыма в состав России, и особенно после начала российской спецоперации на территории бывшей УССР, НАТО занимается милитаризацией Прибалтики.