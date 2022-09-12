Брюссель, 12 сентября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов считает, что отношения Москвы и Брюсселя уже не вернутся к докризисному состоянию. Об этом он заявил 12 сентября, общаясь с российским журналистами в Брюсселе.

Wiktor Dabkowski Штаб Евросоюза в Брюсселе

«Наши отношения никогда не вернутся к тому состоянию, которое было до нынешнего кризиса развития», — сказал он.

Чижов отметил, что рано или поздно взаимодействие между Россией и ЕС придётся налаживать, но это будут уже «более прагматичные отношения, ориентированные на конкретный результат, а не громкие лозунги и взаимные пожелания».

«В ходе своих прощальных визитов я предупредил европейцев, что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать», — сказал российский дипломат.

Он добавил, что на мировой арене Европейский союз «упорно и сознательно отказывается от самостоятельной роли, о которой заявлял разными устами в течение длительного времени, говоря о своей стратегической автономии», и на сегодняшний день фактически превратился в «экономический придаток НАТО».

«Я вынужден констатировать, что уровень политических дискуссий, которые здесь ведутся, дискурса — он сильно измельчал», — сказал Чижов.

Напомним, ранее Владимир Чижов подтвердил, что ближайшее время вернётся в Москву в связи с завершением своей командировки, продлившейся 17 лет.