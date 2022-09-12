Вашингтон, 12 сентября, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Американский режиссёр София Коппола («Трудности перевода») собирается снять биографический фильм «Присцилла». Об этом пишет издание Deadline.

Пресли Элвис reg

Предстоящая картина будет основана на мемуарах «Элвис и я» Присциллы Болье Пресли, ставшей единственной супругой певца Элвиса Пресли. Главные роли в байопике исполнят Кэйли Спэни («Тихоокеанский рубеж 2») и Джейкоб Элорди («Эйфория»). Дата выхода проекта пока что не раскрывается.

Напомним, Элвис Пресли и Присцилла Болье Пресли состояли в браке с 1967 до 1973 года. В 1977 году музыкант скончался от сердечной недостаточности.