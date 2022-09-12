Эмполи, Италия, , 21:54 — REGNUM 12 сентября в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» футбольный клуб «Эмполи» в последнем матче шестого тура итальянской Серии А 2022/23 встретится с римской «Ромой». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

ФК «Рома» Asroma.com

Стартовые составы команд:

«Эмполи»: Гульельмо Викарио, Петар Стоянович, Себастьяно Луперто, Ардиан Исмайли, Фабиано Паризи, Марко Пьяца, Рэзван Марин, Филиппо Бандинелли, Николас Хаас, Сам Ламмерс, Мартин Сатриано.

Главный тренер: Паоло Дзанетти.

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Зеки Челик, Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Неманья Матич, Пауло Дибала, Тэмми Абрахам.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.