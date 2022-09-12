Вашингтон, , 21:53 — REGNUM Энтузиасты разрабатывают модификацию Fallout 4, которая во многом меняет мир игры. Об этом 12 сентября сообщает портал PC GamesN.

Fallout Bethesda Game Studios

Проект дополнения получил название Fallout More, разработчики заявили, что, реализуя его, они хотели улучшить основные механики Fallout 4 и упростить жизнь игрокам «без добавления чего-либо слишком навязчивого». Сюжет модификация почти не затрагивает, но меняет в игре буквально все моменты взаимодействия персонажа с миром, начиная от мародёрства и экономики, и заканчивая диалогами с NPC (неигровыми персонажами).

Fallout More также повышает сложность Fallout 4, при этом не делая игру непроходимой. Например, после установки модификации персонаж игрока начинает получать больше урона, однако это изменение сказывается и на его врагах. Подробно ознакомиться с описанием дополнения можно на странице проекта, размещённой портала NexusMods.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Amazon приостановила съёмки игрового сериала Fallout на основе франшизы. Ожидается, что команда проекта возобновит съёмочный процесс в ноябре 2022 года.

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