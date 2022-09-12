Москва, 12 сентября, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Министерство просвещения Российской Федерации распределило тему, посвященную специальной военной операции России на территории бывшей УССР, по урокам «Разговоры о важном», которые будут проводить в течение учебного года. Об этом сегодня, 12 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

«Кто-то говорил, там СВО исключили, ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течении всего учебного года», — заявил Кравцов на заседании комитета Государственной думы по просвещению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Разговоры о важном» — это новый цикл занятий во всех государственных школах России в формате классного часа. Проводятся они в начале каждой учебной недели — в понедельник, первым уроком. Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, нравственности, исторического просвещения и гражданское воспитание.

При этом школьникам средних и старших классов в ходе «Разговоров о важном» будут рассказывать о специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации бывшей УССР.