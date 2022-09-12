Варшава, 12 сентября, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Сборная Польши на данный момент не планирует проводить товарищеский матч со сборной России по футболу.

Photolure Генрих Мхитарян и Роберт Левандовски во время матча Армения — Польша в Ереване

«Возможен ли сейчас товарищеской матч между сборными России и Польши? У нас нет таких планов», — цитирует пресс-атташе Польского футбольного союза Якуба Квятковски издание Sport24.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует отстранить Боснию и Герцеговины от турниров под своей эгидой, если товарищеский матч со сборной России, запланированный на 19 ноября, состоится.

Ближайший товарищеский матч российская сборная проведет со сборной Кыргызстана. Встреча пройдет 24 сентября в Бишкеке.