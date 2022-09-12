Сараево, , 21:44 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить Боснию и Герцеговины от турнирной под своей эгидой. Об этом 12 сентября сообщает издание Dnevni Avaz.

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По информации источника, УЕФА введет санкции против Федерации футбола Боснии и Герцеговины, если назначенный на 19 ноября товарищеский матч со сборной России состоится.

Ранее форвард «Интера» Эдин Джеко и полузащитник «Аль-Шарджи» Миралем Пьянич отказались играть за свою сборную в матче со сборной России по футболу.

Матч сборной России со сборной Кыргызстана состоится 24 сентября в Бишкеке. Место и дата проведения игры со сборной Ирана остаются под вопросом.