Брюссель, , 21:43 — REGNUM Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов в ближайшее время вернётся в Москву в связи с завершением своей командировки, продлившейся 17 лет. Информацию об этом он подтвердил 12 сентября российским журналистам в Брюсселе.

Владимир Чижов Mil.ru

«Я уезжаю в скором времени. Срок моей командировки подошёл к концу», — сказал он.

Российский дипломат отметил, что ему «уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнёрству России и Евросоюза».

При этом Чижов отказался комментировать вопрос о том, кто может сменить его на посту постоянного представителя.

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