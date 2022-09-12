Нью-Йорк, США, 12 сентября 2022, 21:43 — REGNUM Обеспокоенность судьбой людей, проживающих на территории б. УССР, выразил 12 сентября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на встрече с журналистами.
Он рассказал, что секретариат ООН ведёт работу с киевским режимом «по поддержке программ зимовки и защиты населения».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, не только б. УССР оказывается в тяжёлом положении с приходом холодов, но и страны ЕС
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