Нью-Йорк, США, 12 сентября, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Обеспокоенность судьбой людей, проживающих на территории б. УССР, выразил 12 сентября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на встрече с журналистами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля помощи

Стефан Дюжаррик «Что касается зимы, то мы, конечно, обеспокоены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что повлечет разрушительные последствия».

Он рассказал, что секретариат ООН ведёт работу с киевским режимом «по поддержке программ зимовки и защиты населения».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, не только б. УССР оказывается в тяжёлом положении с приходом холодов, но и страны ЕС