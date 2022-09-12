Подгорица, 12 сентября, 2022, 21:38 — ИА Регнум. На последний публичный конкурс министерства экономического развития и туризма Черногории по кандидатурам проектов развития в сфере туризма поступило семь заявок на получение паспорта Черногории. Об этом официально сообщили изданию Vijesti в министерстве.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

1 июля 2022 года министерство объявило публичный призыв к выражению заинтересованности для включения проектов в перечень девелоперских проектов в сфере туризма, и он действовал до 31 августа. По итогам поступило семь заявок, сообщили в министерством.

Этот правительственный проект по получению гражданства Черногории в обмен на инвестиции в некоторые из инвестиционных проектов в сфере туризма, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства стартовал в начале 2019 года и должен был завершиться в начале этого года, но в конце 2021 года его продлили еще на год.

Всего гражданство Черногории получили 409 иностранцев, из которых больше всего граждан России — 241.

Программа должна была «продать» две тысячи паспортов за три года (с января 2019 года до конца 2021 года). Правительство Здравко Кривокапича планировало отменить его в конце 2021 года. Однако 30 декабря 2021 года было принято решение о продлении программы до конца 2022 года с объяснением того, что инвесторы не успели завершить проекты из-за кризиса, вызванного пандемией.