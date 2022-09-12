Вашингтон, 12 сентября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Nvidia может начать продажи видеокарт серии GeForce RTX 4000 с выпуска на рынок в октябре 2022 года модели RTX 4090. Об этом 12 сентября сообщает портал PCGamesN.

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Известный инсайдер Napoleon утверждает, что сейчас производитель идёт с опережением графика в том, что касается выпуска следующего поколения видеокарт. По имеющейся у него информации, RTX 4090 появится в продаже в октябре, а RTX 4080 дебютирует месяцем позже.

Издание отмечает, что даже в этом случае тем жителям США, которые готовы сразу же купить RTX 4090, вероятно, придётся подождать до ноября 2022-го. Пока нет информации о том, когда Nvidia начнёт продавать менее дорогие видеокарты RTX 4060 и RTX 4070, как предположил автор статьи, они могут появиться в магазинах только в начале 2023 года.

Ожидается, что Nvidia официально представит новую линейку видеокарт во время предстоящего мероприятия Project Beyond, которое совпадёт по времени с докладом генерального директора компании Дженсена Хуанга на GTC 2022. Конференция пройдет с 19 по 22 сентября 2022 года.