13 сентября 2022 | Время чтения 8 мин

Галина Смирнова, , 08:35 — REGNUM В ожидании принятия решения российского Центробанка по ключевой ставке эксперты рассчитывают главным образом на её снижение. Но на незначительное её снижение. Основным их аргументом в пользу своих предположений помимо снижения инфляции является необходимость поддержки структурной трансформации экономики дешевыми деньгами. По мнению главного аналитика «Совкомбанка», на заседании 16 сентября регулятор, выбирая между снижением ставки на 50 б. п. и 100 б. п., примет решение снизить её с 8% до 7% годовых. Инфляция продолжает снижаться, говорит Васильев, из-за крепкого курса рубля, сезонного спада цен на овощи и фрукты и одновременного слабого спроса. Эти факторы наряду с необходимостью поддержать структурную трансформацию российской экономики в условиях санкций, по словам аналитика, говорят в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. 9 из 12 опрошенных Bloomberg экономистов, как пишет РБК, прогнозируют, в свою очередь, снижение ставки на полпроцента, ещё трое участников опроса полагают, что ставка останется на прежнем уровне (8%) или снизится до 7,25 либо 7,75%. Аналитики SberCIB ожидают ставку в районе 7% годовых, отмечая быстрое снижение цен в последние месяцы и прогнозируя их дальнейшее снижение в сентябре, также отмечая отсутствие ожиданий резких колебаний курса рубля.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Никто из экспертов и непосредственных профучастников финансового рынка не ожидает в ближайшее время от политики Центробанка решительных шагов по смягчению монетарной политики. То есть более чем на 100 б. п. Хотя, судя по последним обзорам Департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Банка России, регулятора беспокоят проинфляционные риски не в краткосрочной, а среднесрочной перспективе.

Напомним, что в последнем мониторинге ДИП Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» за август отмечался рост краткосрочных дезинфляционных рисков, которые, по мнению аналитиков, ещё могут уступить место инфляции. Проинфляционные риски авторы мониторинга назвали существенными, подчеркивая при этом, что они преобладают «на среднесрочном горизонте». При этом ценовые ожидания предприятий на 3 следующих месяца, согласно данным опроса ООО «инФОМ», проведенного в августе по заказу Банка России, отстают от оценки инфляционных ожиданий населения на год вперед. При этом подчеркнем, что повышенными инфляционные ожидания наблюдаются исключительно среди группы физлиц, не имеющих сбережений, и наиболее сильно — у респондентов с самыми низкими доходами. Иными словами, несмотря на повышенные у этой части населения ожидания роста инфляции, реализовать эти риски они могут за счет заемных средств. Тогда как оценки ожидания инфляции на ближайшие три месяца респондентов, имеющих сбережения, продолжают снижаться пятый месяц подряд. То есть эта группа респондентов пока, видимо, тоже не готова разгонять спрос, и проинфляционные риски в краткосрочной перспективе экономике не угрожают.

Как говорится в последнем мониторинге отраслевых финансовых потоков ДИП Банка России за август, динамика платежей проходящих через систему Банка России указывает на стабилизацию экономической активности с учетом текущей нисходящей ценовой динамики. Объем входящих платежей (взвешенных по доле отраслей в ВВП) за минувший месяц сократился на 1,0% по сравнению со средним значением второго квартала, но без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления темп снижения составил 2,5%. При этом примечательно, что сокращение на 1,5% объема входящих платежей, наблюдавшееся в отраслях потребительского спроса, соотносится со снижением потребительских цен, зафиксированным в оперативных недельных данных за август. Причем объем платежей опустился ниже уровня предыдущего квартала в и розничной, и оптовой торговле.

Даже при максимально благоприятных прогнозах и инфляционных ожиданиях, как заявила на днях ИА REGNUM профессор департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве РФ Светлана Дубова, не стоит ждать снижения ключевой ставки Банка России ниже 6%. С одной стороны, отметила Дубова, экономика заинтересована в снижении ключевой ставки для поддержания кредитования населения и стимулирования через кредит спроса на товары и услуги. Но с другой — ставка, помимо стоимости кредита, влияет и на стоимость депозитов, поэтому её существенное снижение, отмечает профессор, приведет к обесцениванию сбережений, оттоку средств населения из организованных форм сбережений, снижению ресурсной базы банков и их потенциала к кредитованию.

Снижение Agregator.pro

Руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования «Россельхозбанка» Дмитрий Тарасов, говоря на портале Финам о том, что в этот раз на предстоящем заседании Банк России примет решение о ставке размером в 7,5%, отмечает также, что снижение ставки может быть остановлено в том случае, когда не только текущие и прогнозируемые уровни инфляции, но и инфляционные ожидания населения вновь начнут свой рост, а также значение ключевой ставки приблизится к нейтральным значениям (инфляция +1–2% годовых).

«Если предположить, что термин «равновесная ставка» соответствует термину «нейтральная ставка» в идеологии Банка России, то таким уровнем может быть прогнозируемый на 2023 год уровень инфляции + 1–1,5% годовых. Сейчас это соответствует 6,5–7,5%. Однако наличие нефинансовых рисков (например, климатических или логистических) или необходимость придать дополнительный импульс темпам роста/восстановления экономики могут смещать это соотношение вплоть до уровня ниже инфляции, особенно если инфляция находится вблизи целевых уровней (для России это 4% в год). И тогда ставка может оказаться нулевой или даже отрицательной (как это было до недавнего времени в Европе и Японии)», — рассказывает Тарасов.

Напомним также, что в последнем же бюллетене ДИП Банка России «О чем говорят тренды: макроэкономика и рынки» говорится о первых признаках увеличения инфляционного давления. Мол, да, в июле годовая инфляция понизилась до 15,1% и снижение цен на товары в месячном выражении с поправкой на сезонность продолжилось, но в секторе услуг рост цен остался на повышенном относительно цели Банка России уровне. Снижение цен на товарном рынке, как считают аналитики ДИП Центробанка, во многом было вызвано разовыми факторами: отчасти «компенсационной» корректировкой после всплеска цен в марте–апреле, а также укреплением с марта рубля, сдерживающим рост издержек предприятий и цену импортных товаров, предложение которых расширилось после введения механизма параллельного импорта. Но, несмотря на снижение общего индекса потребительских цен, был отмечен рост числа товаров с повышением цен выше 4% и снижение числа товаров, на которые цены снижались.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Более того, в своем мониторинге аналитики обращают внимание на более «чистый» (рыночный) маркер (на нерегулируемые со стороны государства услуги), который в отличие от товаров в наименьшей степени зависит от действия разовых факторов на стороне предложения и в наибольшей степени зависим от динамики заработных плат и общей ситуации на рынке труда. Темп роста цен на такие услуги, указывают авторы мониторинга, оставался на повышенном уровне 6–8% месяц к месяцу. Ну а в качестве основного фактора, способного ускорить рост цен, регулятор называет «ускорение роста денежной массы до максимального уровня с 2012 года (19,3% г/г в июле) на фоне оживления кредитования и усиления бюджетного импульса при сохраняющихся ограничениях на стороне предложения». При этом аналитики в этом же своем мониторинге предположили, что значительное снижение ставки могло бы иметь место лишь при заякоренных низких инфляционных ожиданиях.

«Может ли быть так, что при переходе от одного равновесия к другому, от одной структуры экономики к другой ДКП [денежно-кредитная политика] ускорит переход и тем самым обеспечит более быстрый выход экономики на новую долгосрочную траекторию роста», — задаются вопросом аналитики в бюллетене «О чем говорят тренды» и тут же отвечают: «Теоретически это вполне возможно, если инфляционные ожидания низки и заякорены. Тогда мягкая ДКП, снижающая стоимость денег в экономике и стимулирующая аппетит к риску у заемщиков и банков, может ускорить реализацию инвестиционных проектов, увеличивающих производственные мощности в тех секторах экономики, которые выигрывают от структурной трансформации. Например, в этой роли могут выступить импортозамещающие производства, если импорт становится практически недоступен. Всплеск инфляции, который мягкая ДКП при этом вызовет, закончится вместе с переходом к нейтральной ДКП, если инфляционные ожидания заякорены и вопросов о способности и намерении Центрального банка вернуть инфляцию к цели не возникнет».

В ином случае, отмечают авторы бюллетеня, то есть при росте инфляционных ожиданий в результате их незаякоренности, для возврата инфляции к цели потребуется переход к жесткой ДКП, иначе, подчеркивают они, «высокая инфляция станет устойчивой и «съест» весь дополнительно созданный потенциал экономического роста». При этом для тех предприятий, которые готовы занять ниши уходящих зарубежных компаний, по мнению аналитиков, стоимость заемных денег играет не самую весомую роль, так как они могут занять эти ниши вне конкуренции, а значит и легко окупить инвестиции.