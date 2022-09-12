Изюм, Бывш. УССР, , 21:26 — REGNUM После отхода российских войск из Харьковской области киевский режим снова оккупировал эту территорию, при этом активно используя в наступлении иностранных наемников, в том числе американских. В сети сегодня, 12 сентября, появились видеозаписи, как американские наемники на службе киевского режима входят в Изюм.

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На одном из видео, группа вооруженных наемников, говорящая на английском языке с американским акцентом позирует на фоне стелы с названием населенного пункта. Один из них произносит фразу «добро пожаловать в Изюм», на английском языке.

При этом СМИ киевского режима не скрывают, что на их стороне активно воюют западные, в частности американские наемники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские войска были вынуждены оставить часть освобожденных территорий Харьковской области для перегруппировки сил. При этом киевский режим при непосредственной поддержке стран НАТО смог организовать значительные силы для наступления, вплоть до того, что руководство рядом подразделений напрямую осуществляют натовские военные.

Также военный блок НАТО предоставил киевскому режиму все возможности своей воздушно-космической разведки и целеуказания.