Лондон, , 21:25 — REGNUM Биржевая цена на газ в Европе в понедельник, 12 сентября, снизилась до $2000 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торговой сессии стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF составила $2000,9 за тысячу кубометров, что на 7% ниже расчётной цены предыдущего дня.

При этом ранее в ходе торгов стоимость фьючерсов на газ снижалась на 8,4% и опускалась ниже психологической отметки в $2000 — до $1971,1 за тысячу кубометров, что стало минимальным значением с 9 августа.