Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 12 сентября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. На Ямале инженер признан виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности по содержанию детской площадки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Александр Иващенко ИА REGNUM Карусель со стоп-лентой

Следствием и судом установлено, что в августе 2019 года в Новом Уренгое ответственный за безопасность оборудования на детской площадке инженер подрядной организации своевременно не выявил наличие дефекта при эксплуатации карусели. В итоге дефектная карусель опрокинулась на детей, девятилетняя девочка получила травмы.

Инженер признан судом виновным по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области после прокурорской проверки убраны опасные элементы оборудования на детских игровых площадках.