Москва, 12 сентября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» из состава арктической группировки Северного флота совместно с личным составом тактической группы, дислоцированной на острове Котельный, отработали задачи учений по ведению оборонительных действий в Арктике. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Александр Вепрёв Большой десантный корабль «Новочеркасск» (однотипный с «Александром Отраковским»)

Экипажами была произведена выгрузка военной техники на необорудованное морское побережье острова. Кроме того, была отработана подготовка к стрельбе по морским целям береговыми ракетными комплексами «Бастион», а также тактические действия кораблей по защите морских коммуникаций в Арктике.

Сегодня в бухте Темп возле острова Котельный в море Лаптевых «Адмирал Левченко» и «Александр Отраковский» принимают топливо с большого морского танкера «Сергей Осипов». После того как корабли Северного флота пополнят припасы, они продолжат действовать на трассе Северного морского пути.

«Арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. Поход проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли уже около шести тысяч морских миль», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли и суда арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева провели комплексные учения по противовоздушной обороне с боевой стрельбой в Карском море вблизи трассы Северного морского пути. Учения прошли в сложных погодных условиях.

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