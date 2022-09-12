София, , 21:20 — REGNUM Руководство крупнейшей болгарской компании по распределению природного газа — «Булгаргаз» («БГ») прогнозировало повышение цены на голубое топливо для промышленных и бытовых потребителей Болгарии. Об этом 12 сентября сообщает БНР.

Цена на газ

Согласно информации, опубликованном на официальном сайте «БГ», в ноябре стоимость газа по стране в целом составит 278,83 левов (€142,56) за мегаватт-час, что на 40% выше действующих тарифов. По словам экспертов, подобные изменения связны с колебаниями на мировом энергетическом рынке.

Напомним, только за последний год цены на газ в Болгарии росли четырежды. Наибольший соответствующий рост был зафиксирован в августе 2022 года — 60% июльской стоимости.

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