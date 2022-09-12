Новокузнецк, Кемеровская область, , 21:15 — REGNUM Пропускная способность пассажирского терминала новокузнецкого аэропорта будет увеличена к новому горнолыжному сезону. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Самолет Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Аэропорт в Новокузнецке — ближайший к нашему курорту Шерегеш. В этом зимнем сезоне мы ожидаем кратное увеличение туристического потока. Это приведет к росту пассажиропотока в аэропорту», — сказал Цивилёв.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в международном аэропорту Новокузнецка имени Б. В. Волынова в здании действующего аэровокзала начался капитальный ремонт. Благодаря перепланировке нынешней площади мощность в зоне регистрации должна увеличиться с 200 до 250 человек/час, пропускная способность в зоне досмотра и на выходе на посадку увеличится в два раза. При этом ремонт не скажется на рейсах — аэропорт будет работать в штатном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Новокузнецкий аэропорт ожидает кратное увеличение пассажиропотока зимой