Калининград, , 21:13 — REGNUM Более 500 военнослужащих и свыше 50 единиц военной и специальной техники задействовано в учениях подразделений ПВО Балтийского флота, начавшихся 12 сентября в Калининградской области, сообщает пресс-служба флота.

Корабли Балтийского флота Минобороны.рф

Отмечается, что целью учений является отработка действий по отражению условного ракетно-авиационного удара противника по военным и гражданским объектам в Калининградской области.

В учениях принимают участие зенитно-ракетные подразделения, на вооружении которых стоят зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С-1», соединения противовоздушной обороны флота.

По программе учений расчёты ЗРС С-400 отработают выполнение задач после получения сигнала об обнаружении в воздухе авиации, беспилотников и крылатых ракет условного противника. Им предстоит осуществить развёртывание комплексов, поиск, классификацию и сопровождение учебных целей с выполнением электронных пусков по ним. В свою очередь расчёты ЗРПК «Панцирь С-1» должны выполнить боевые стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения и наземную технику противника.

Кроме этого, в учениях задействованы радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота, оснащённые современными радиолокационными станциями и комплексами средств автоматизации. Их задачей является развёртывание РЛС, обнаружение воздушных целей и выдача информации о них на командный пункт зенитных ракетных подразделений.