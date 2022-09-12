Париж, , 21:11 — REGNUM Издательская компания GameMill Entertainment и студия Bamtang Games назвали дату релиза новой игры серии Nickelodeon Kart Racers. Об этом 12 сентября сообщает портал Gematsu.

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Kart Racers 3: Slime Speedway в жанре аркадных гонок выйдет 7 октября 2022 года на консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК (в Steam). Разработчики выложили в Сеть новый трейлер, в котором показали моменты игрового процесса.

Напомним, Kart Racers 3: Slime Speedway — это третья игра в серии, ранее в её рамках были выпущены Nickelodeon Kart Racers (2018) и Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix (2020). Игра представляет собой аркадный гоночный симулятор, в котором геймеры могут собирать предметы, разбросанные по трассе, мешать противникам и использовать различные приёмы для того, чтобы занять первое место.

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