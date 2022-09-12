Вашингтон, 12 сентября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Киевский режим планирует в ближайшее время сделать запрос в США о новых поставках вооружений для «поддержки наступательных операций», сообщает 12 сентября газета The Wall Street Journal ​​​​​со ссылкой на членов Конгресса США.

Army.mil Пуск ракеты ATACMS

В одном из пунктов запроса киевского режима речь идет о тактических ракетах семейства ATACMS с дальностью поражения цели до 300 км.

Кроме того, Киев просит танки, беспилотники, артиллерийские системы, снаряды для РСЗО HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoon. В документе отмечено, что эти вооружения ВСУ намерены использовать в 2023 году.