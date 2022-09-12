Челябинск, 12 сентября, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Бывшего главу комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергея Репринцева осудили за злоупотребление полномочиями. Приговор прозвучал 12 сентября в Центральном райсуде, сообщает пресс-служба инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Его обвиняли в превышении должностных полномочий. Однако суд квалифицировал действия гражданина как злоупотребление и назначил ему полтора года условно. Также ему отмерили такой же испытательный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, свой пост Репринцев покинул в январе 2020 года. Основанием ухода стало собственное желание.