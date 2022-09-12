Новосибирск, , 21:05 — REGNUM В новосибирском посёлке Ложок проверено соблюдение правил оказания коммунальных услуг после отключения воды в июле–августе 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В связи с нарушением нормативов обеспечения населения коммунальными услугами прокурор района в отношении директора МУП «Ложок» возбудил дело об административном правонарушении, — уточнили в ведомстве. — Дело рассмотрит Государственная жилищная инспекция Новосибирской области».

Также установлено, что с 2019 года по сентябрь 2022 года администрация Новосибирского района не принимала мер для организации водоснабжения в посёлке. Директору муниципального предприятия «Ложок» и главе Новосибирского района внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Отметим, что сейчас бесперебойное водоснабжение в Ложке восстановлено.

Напомним, что в июле в нескольких жилых комплексах в посёлке Ложок воду отключали с 23:00 до 6:00. По данным предприятия «Ложок», отключения происходили из-за того, что вода ушла ниже нужного уровня.