Вашингтон, 12 сентября, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) объявил о полном отказе от совместных проектов со сторонними брендами. Его слова приводит Bloomberg.

NME Канье Уэст

«Мне пора действовать в одиночку. Это нормально. Я принёс деньги компаниям, они принесли деньги мне. Мы придумали то, что навсегда изменит сферу одежды: пуховик [из сотрудничества Yeezy и Gap], кроссовки [Yeezy] Foam Runner, тапочки [Yeezy Slides] уже поменяли обувной рынок. Для меня настало время создавать новую индустрию. Больше никакие компании не встанут между мной и моей аудиторией», — заявил Уэст. В то же время музыкант отметил, что планирует сохранить текущие контракты.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Канье Уэст рассказал, что Adidas хотел купить его марку Yeezy за $1 млрд. Вместе с тем рэпер неоднократно обвинял немецкий бренд в копировании товаров Yeezy и продаже изделий без его согласия.