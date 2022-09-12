Челябинск, 12 сентября, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Челябинский областной суд 12 сентября признал деятельность движения «Народная самооборона» (запрещённая в России террористическая организация) террористической и запретил её деятельность в РФ. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Административный иск о применении такой меры к леворадикальному анархистскому движению подал прокурор. Прокуратура установила, что участники этой организации осуществляют экстремистскую и террористическую деятельность. В частности, они оправдывают терроризм.

Противозаконная деятельность организации была выявлена сотрудниками ФСБ. Затем работа организации была пресечена.