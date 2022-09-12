12 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:37 — REGNUM В политизированном мире споры о национальной идентичности доходят до абсурда. Например, предметом споров читателей американской газеты The New York Times стала не политическая статья, а пост в Twitter о рецепте простых вареников. Издание написало традиционное название рецепта на английском языке — «pierogi ruskie», но многие увидели в этом отсылку к России, что положило начало дискуссии о происхождении названия блюда или какой стране принадлежит рецепт.

Луи-Леопольд Буальи. Спор (фрагмент)

При этом абсурд состоял в том, что некоторые особенно яростные интернет-пользователи осудили газету за то, что она якобы взяла рецепт, связанный с Кремлем.

«Может быть, вы назовете рецепт как-нибудь менее по-кремлевски?» — попросил @VOvegan.

В ответ некоторые указали, что название может быть не связано с Москвой и происходит от латыни. При этом кажется поразительным, как много на Западе нашлось экспертов, знающих толк в лингвистических нюансах слова вареники.

«Это буквальное историческое название… «ruskie» идет от «Рутения» — латинское название средневекового Галицко-Волынского королевства, которое охватывало части современных территорий бывш. УССР, Белоруссии, Молдавии, Литвы и Польши, откуда и происходит название и блюдо», — спорит @artisanna01.

Другие начали настаивать на том, что блюдо является изобретением жителей территорий бывш. УССР.

«Это традиционное блюдо «вареники» принадлежит бывш. УССР!» — восклицает @ivas_andre.

«Возможно, поэтому в Польше мы называем его русским. Оно происходит от Ruś, или Ruthenia по-английски», — отвечает @migichagal.

«Rus — это Россия — это Рутения с центром в Киеве…» — указывает @M_Sighil.

«Это Веренки из бывш. УССР, а не из России. Изучайте географию своей кухни», — злится @CesisAlus.

Пауль де Вос. Кошачий бой в кладовке. 1596

При этом нашлись совсем экстремальные пользователи со склонностью к русофобии, которые заявили, что изданию следует вообще отказаться от всего с названием «русские».

«Само название оскорбительно, поскольку «pierogis» являются основным продуктом питания во многих странах Восточной Европы, особенно в Польше и бывш. УССР. При нынешней ситуации в мире использование названия «русские» по меньшей мере неуместно», — дошла до крайностей @krysia1028.

«Писать слово «pierogi» во множественном числе еще более оскорбительно», — отвечает @bitrush52.

«Правда? На 200-й день военной операции России на территории бывш. УССР кто-то в NYT решил, что лучшей идеей будет опубликовать это, а не, скажем, киевский борщ?» — недовольна @PetraGuasti.

«Это традиционная киевская кухня. Деградация NYT в этом году просто невероятна», — уверяет @koshel.

«Это также традиционное блюдо в Польше. Мы называем его русским, потому что оно происходит от «Рутения» по-английски», — добавляет migichagal.

«Конечно, они и польские тоже», — отвечает @koshel и добавляет сердечки. Впрочем, эти пользователи были бы готовы признать, что «pierogi ruskie» изобрели в Африке, только бы не в России.

«Ну насколько глупыми вы можете быть? Называть их русскими прямо сейчас? Называть жителей бывш. УССР и их кухню «русскими» не принято уже около века», — верит @AlexandraHrycak.

При этом одной из вишенок на пироге стал комментарий пользователя, который из-за публикации данного рецепта заподозрил газету в «имперской культурной апроприации».

«Вареники не могут быть русскими. В русской кухне вообще нет подобных блюд, за исключением заимствований из киевской или польской кухни. Вам действительно нужно немного просветиться и не играть в обычную русскую имперскую культурную апроприацию», — заверил @wfs8000.

Отметим, что стало немного обидно за Турцию, которую пользователи совсем забыли. А ведь по одной из версий она также может претендовать на авторство вареников. Есть версия, что жители бывш. УССР заимствовали рецепт у турков и немного видоизменили его. Так, дальним родственником вареника является маленький турецкий варёный пирожок из пресного теста с начинкой — дюшвара.

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