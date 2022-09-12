Москва, 12 сентября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Скидки на российскую нефть марки Urals сократились в два раза. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщил заместитель генерального директора РЭА Минэнерго России Денис Дерюшкин на Байкальском риск-форуме.

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По словам Дерюшкина, за последние два месяца, скидка на российскую нефть марки Urals сократилась вдвое, примерно до $20 за баррель. Связано это прежде всего с подешевевшим фрахтом.

«В связи с тем, что фрахт немного упал и находятся альтернативные потребители, сегодня дисконт на Urals составляет уже не 40, а 20 долларов. Это по-прежнему существенный дисконт», — рассказал он.

При этом Дерюшкин отметил, что даже такая скидка — это всё равно существенный удар по экономике добывающих компаний.

«Это по-прежнему существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за западных санкций покупатели российской нефти столкнулись с очень существенными трудностями. Фактически, покупка российской нефти ставит их под удар вторичных санкций со стороны Запада. Поэтому российские экспортеры предлагают покупать нефть с существенной скидкой.