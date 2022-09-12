Москва, 12 сентября, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Россия призывает власти Японии ответственно подойти к вопросу сброса в Тихий океан радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом говорится в заявлении постпредства РФ в МАГАТЭ, опубликованном 12 сентября.

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В заявлении подчеркивается, что Москва продолжает внимательно отслеживать действия Токио в этом вопросе.

«Призываем японскую сторону подходить к утилизации радиоактивной воды со всей ответственностью и осуществлять ее должным образом, подробно информируя и консультируясь с сопредельными государствами, другими заинтересованными сторонами и профильными международными организациями, в первую очередь с МАГАТЭ», — заявили представители России на сессии совета управляющих МАГАТЭ.

Напомним, Япония намерена с весны 2023 года начать сбрасывать воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Вода используется для охлаждения трёх реакторов станции, в которых произошло расплавление ядерного топлива.

На данный момент эта вода хранится в гигантских резервуарах на станции и ежедневно в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. Число резервуаров приближается к 1000 единиц.