Прокопьевск, Кемеровская область, , 20:45 — REGNUM В кузбасском Прокопьевске в одной из школ под гимн страны подняли перевёрнутый флаг России. Об этом сообщил очевидец в одном из местных пабликов в соцсети «ВКонтакте», прилагая видеозапись.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«Вот вам и уроки патриотизма в Прокопьевске. Даже флаг путем поднять не могут. Вместо российского триколора сербский получился», — написал он.

При этом очевидец не назвал номер школы, где это произошло.

Мнения комментирующих его публикацию разделились. Одни считают, что это произошло по недосмотру учителей и что «такими темпами может выучат, как хоть флаг выглядит». А другие списали произошедшее на плохую погоду и посоветовали автору на свою патриотичность обратить внимание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в кузбасских школах с 25 апреля начали исполнять гимн и поднимать государственный флаг России — соответствующее решения принято на совещании правительства региона.