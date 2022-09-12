Бухарест, 12 сентября, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Представители министерств транспорта Румынии и Франции подписали предварительное соглашение о максимальном двустороннем благоприятствовании в сфере транзита в страны Западной Европы зерновых культур из бывшей УССР. Об этом 12 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Зерно

Документ предусматривает беспошлинный ввоз в Румынию и дальнейшее передвижение по странам зерна из б. УССР в любых количествах.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM из источника в румынском минтрансе, в ближайшее время пропускная способность соответствующих грузов в портах Галац и Констанца (Южная Румыния) будет увеличена в полтора раза. Кроме того, планируется выделение дополнительных европейских средств на передвижение подобных грузов по территории Венгрии, Австрии, Германии и Франции.

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ приветствовал подписание соглашения, назвав его «историческим этапом в развитии ЕС».