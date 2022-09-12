Вашингтон, , 20:41 — REGNUM Власти США крайне встревожены все более углубляющимися связями между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, особенно на фоне российской специальной военной операции на территории бывшей УССР. Об этом сегодня, 12 сентября, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, отвечая на вопрос о возможном предстоящем контакте российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества.

Карин Жан-Пьер The White House

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американское власти крайне встревожены тем, что Москва и Пекин продолжают сближаться. И это сближение явно усиливается на фоне специальной военной операции России на территории бывшей УССР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча президента России и лидера КНР планируется в рамках саммита ШОС, который должен пройти в Самарканде (Узбекистан) 15−16 сентября. Западные СМИ уверены, что на этом саммите лидер Китая даст сигнал о том, что Пекин всячески поддерживает Москву в её действиях на территории бывшего УССР.