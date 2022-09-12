Москва, , 20:40 — REGNUM Известная российская актриса Вера Сотникова планировала снять фильм с испанским актёром Антонио Бандерасом в главной роли. Об этом она рассказала в рамках телешоу «Ты не поверишь».

Антонио Бандерас Цитата из к/ф «Боль и слава». Реж. Педро Альмодовар. 2019. Испания

«Когда-то я хотела быть продюсером и пригласить его на главную роль. Тогда я не могла назвать его Антонио, поэтому называла его Энтони», — заявила Сотникова. Она также добавила, что по-прежнему считает Бандераса привлекательным и талантливым артистом.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Сеть выложили первый трейлер фильма «Барракуда» с Антонио Бандерасом в главной роли. Премьера картины намечена на 23 сентября 2022 года.

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