Москва, 12 сентября, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Известная российская актриса Вера Сотникова планировала снять фильм с испанским актёром Антонио Бандерасом в главной роли. Об этом она рассказала в рамках телешоу «Ты не поверишь».

Цитата из к/ф «Боль и слава». Реж. Педро Альмодовар. 2019. Испания Антонио Бандерас

«Когда-то я хотела быть продюсером и пригласить его на главную роль. Тогда я не могла назвать его Антонио, поэтому называла его Энтони», — заявила Сотникова. Она также добавила, что по-прежнему считает Бандераса привлекательным и талантливым артистом.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Сеть выложили первый трейлер фильма «Барракуда» с Антонио Бандерасом в главной роли. Премьера картины намечена на 23 сентября 2022 года.