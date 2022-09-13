Тбилиси, , 12:57 — REGNUM С 2022—2023 учебного года компьютерные технологии станут обязательными для всех грузинских школьников, сообщает 12 сентября ambebi. ge.

Ребёнок за компьютером Defence.gov

Элементы программирования будут изучаться с начальных классов, что, по мнению министерства образования и науки Грузии, обеспечит развитие и укрепление алгоритмического мышления и технологических навыков у учащихся.

Кроме того, с 2022—2023 учебного года впервые в 50 классах Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми до 4000 учеников будут изучать двуязычные учебники по математике Macmillan в пилотном режиме, что будет способствовать развитию навыков мышления и поможет им практиковать английский язык. Также курсы по математике Macmillan на английском языке прошли около 60 преподавателей.

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