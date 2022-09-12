Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Команда проекта фэнтезийного сериала «Ведьмак» завершила съёмки третьего сезона. Об этом 12 сентября сообщил портал Eurogamer.

Ведьмак Цитата из т/с «Ведьмак». 2019. США, Польша

«Какой это был сезон! Я просто хотел поблагодарить всех вас за вашу решимость и самоотверженность во время трудных съемок», — написал Генри Кавилл на своей странице в соцсети. Актёр выразил надежду, что сейчас съёмочная группа и другие участники проекта смогут уйти на заслуженный отдых.

Напомним, в декабре 2021 года создатели «Ведьмака» сообщили, что сценарий третьего сезона сериала был закончен ещё до того, как состоялась премьера второго. Пока Netflix не сообщил дату премьеры продолжения шоу, ожидается, что онлайн-кинотеатр начнёт показывать его в декабре 2023-го.

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