Москва, 12 сентября, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Отрывок с совещания по экономическим вопросам при президенте РФ опубликовал 12 сентября сайт Кремля. Президент РФ Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции.

Kremlin.ru Владимир Путин

Участие в совещании приняли в том числе премьер-министра страны Михаил Мишустин, глава президентской администрации Антон Вайно, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Удалось быстро стабилизировать и инфляцию. После пикового значения в 17,8% в апреле она опустилась сегодня до 14,1% — вот на 5 сентября, — сказал Путин. — Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%».

Глава государства отметил, что в июле в промышленности сокращение составило полпроцента после июньского снижения на 2,4%, а в строительстве зафиксирован рост: в июле — на 6,6%. В целом сокращение ВВП в июле замедлилось до 4,3%. В июне ранее оно оценивалось в 4,9%.

Президент назвал хорошим знаком оживление кредитования экономики в минувшем месяце. Он положительно оценил ситуацию на рынке труда: уровень безработицы находится на исторических минимумах — в мае–июле это было всего 3,9%.

«Я прошу вас, уважаемые коллеги, и дальше держать этот вопрос на постоянном контроле, — сказал Путин. — Тем более что растёт количество людей, находящихся под риском увольнения».

Президент отметил, что «состояние российского бюджета сейчас также существенно лучше, чем в экономиках и большинства стран — «большой двадцатки», да и у наших друзей в странах БРИКС».